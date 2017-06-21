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GIF أصبح في كل مكان. تصفح تويتر، فيسبوك، تامبلر، الرسائل النصية، وحتى في بريدك الإلكتروني، فإن الاحتمال كبير بأنك ستجد العديد من هذه الصور المتحركة.