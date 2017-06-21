صور "GIF" تحتفل بعيد ميلادها الثلاثين

صور "GIF" تحتفل بعيد ميلادها الثلاثين

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و18 دقيقة.
ابتكاراتتقنية وتكنولوجياكمبيوتر
1:10

GIF أصبح في كل مكان. تصفح تويتر، فيسبوك، تامبلر، الرسائل النصية، وحتى في بريدك الإلكتروني، فإن الاحتمال كبير بأنك ستجد العديد من هذه الصور المتحركة.

ابتكاراتتقنية وتكنولوجياكمبيوتر