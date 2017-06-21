صور "GIF" تحتفل بعيد ميلادها الثلاثين
صور "GIF" تحتفل بعيد ميلادها الثلاثين
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و18 دقيقة.
1:10
GIF أصبح في كل مكان. تصفح تويتر، فيسبوك، تامبلر، الرسائل النصية، وحتى في بريدك الإلكتروني، فإن الاحتمال كبير بأنك ستجد العديد من هذه الصور المتحركة.
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