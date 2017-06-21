حقيبة ظهر ذكية ترتبط بوسائل التواصل الاجتماعي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعاونت شركة "JanSport" المصنّعة لحقائب الظهر مع مختبر معهد ماساتشوستس التقني "MIT" لتطوير حقيبة ذكية للظهر، النموذج مصنوع من قماش مبرمج يسمح للناس بمشاركة الموسيقى أو صفحتهم عبر فيسبوك مع الأشخاص القريبين منهم.
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