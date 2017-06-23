زوكربيرغ يكشف لشبكتنا مهمة فيسبوك الجديدة بالعالم

(CNN)-- بعدما توقع الناس ترشيح مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، نفسه للرئاسة الأمريكية، نفى رجل الأعمال ذلك، وكشف عن رغبته بإعطاء الناس الأدوات لتغيير العالم بأنفسهم من خلال التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.