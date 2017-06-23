زوكربيرغ يكشف لشبكتنا مهمة فيسبوك الجديدة بالعالم

زوكربيرغ يكشف مهمة فيسبوك الجديدة بالعالم

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ17 دقيقة.
تقنيةتقنية وتكنولوجيافيسبوكمارك زوكربيرغوسائل التواصل الاجتماعي
2:36

مقابلة شبكتنا الحصرية مع مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ.

(CNN)-- بعدما توقع الناس ترشيح مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، نفسه للرئاسة الأمريكية، نفى رجل الأعمال ذلك، وكشف عن رغبته بإعطاء الناس الأدوات لتغيير العالم بأنفسهم من خلال التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.

تقنيةتقنية وتكنولوجيافيسبوكمارك زوكربيرغوسائل التواصل الاجتماعي