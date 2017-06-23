(CNN)-- بعدما توقع الناس ترشيح مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، نفسه للرئاسة الأمريكية، نفى رجل الأعمال ذلك، وكشف عن رغبته بإعطاء الناس الأدوات لتغيير العالم بأنفسهم من خلال التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.
زوكربيرغ يكشف لشبكتنا مهمة فيسبوك الجديدة بالعالم
زوكربيرغ يكشف مهمة فيسبوك الجديدة بالعالم
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ17 دقيقة.
2:36
مقابلة شبكتنا الحصرية مع مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ.
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