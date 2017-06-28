منذ تأسيسها.. هكذا بلغت "فيسبوك" حاجز الملياري مستخدم

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن موقع "فيسبوك" بلوغ عدد مستخدميه إلى مليار شخص شهرياً، إليكم رحلة الشركة وازدياد أعداد مستخدميها منذ تأسيسها قبل 13 عاماً.