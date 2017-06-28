منذ تأسيسها.. هكذا بلغت "فيسبوك" حاجز الملياري مستخدم

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن موقع "فيسبوك" بلوغ عدد مستخدميه إلى مليار شخص شهرياً، إليكم رحلة الشركة وازدياد أعداد مستخدميها منذ تأسيسها قبل 13 عاماً.
انطلقت المنصة للتواصل الاجتماعي قبل 13 عاماً.. إذاً كيف تمكن القائمون من الوصول إلى 25 في المائة من النسبة السكانية للعالم؟
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن موقع "فيسبوك" بلوغ عدد مستخدميه إلى مليار شخص شهرياً، إليكم رحلة الشركة وازدياد أعداد مستخدميها منذ تأسيسها قبل 13 عاماً.
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