منذ تأسيسها.. هكذا بلغت "فيسبوك" حاجز الملياري مستخدم

هكذا بلغت "فيسبوك" حاجز الملياري مستخدم

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و16 دقيقة.
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انطلقت المنصة للتواصل الاجتماعي قبل 13 عاماً.. إذاً كيف تمكن القائمون من الوصول إلى 25 في المائة من النسبة السكانية للعالم؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن موقع "فيسبوك" بلوغ عدد مستخدميه إلى مليار شخص شهرياً، إليكم رحلة الشركة وازدياد أعداد مستخدميها منذ تأسيسها قبل 13 عاماً.

 

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