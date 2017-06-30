بعد قرن من ذات التصاميم.. شاهد مستقبل المصاعد

بعد قرن من ذات التصاميم.. شاهد مستقبل المصاعد

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و57 دقيقة.
تقنية وتكنولوجياالتقنية الرقميةاختراعاتتصاميم
1:09

قد تكون هذه هي الطريقة الجديدة لنقل الناس بين الطوابق

(CNN)-- مصعد جديد، من تصميم “تيسين كروب” تخلص من الحبال للحصول على رحلة مباشرة. تعد الشركة بأن المصعد سيكون أسرع، وأخفّ، وأصغر من المصاعد التقليدية. يتحرك للأعلى والأسفل وإلى الجوانب أيضاً. وهذا قد يسمح بحلول معمارية جديدة لمدننا النامية باستمرار.

تقنية وتكنولوجياالتقنية الرقميةاختراعاتتصاميم