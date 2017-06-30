(CNN)-- مصعد جديد، من تصميم “تيسين كروب” تخلص من الحبال للحصول على رحلة مباشرة. تعد الشركة بأن المصعد سيكون أسرع، وأخفّ، وأصغر من المصاعد التقليدية. يتحرك للأعلى والأسفل وإلى الجوانب أيضاً. وهذا قد يسمح بحلول معمارية جديدة لمدننا النامية باستمرار.
بعد قرن من ذات التصاميم.. شاهد مستقبل المصاعد
بعد قرن من ذات التصاميم.. شاهد مستقبل المصاعد
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و57 دقيقة.
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قد تكون هذه هي الطريقة الجديدة لنقل الناس بين الطوابق
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