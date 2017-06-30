بعد قرن من ذات التصاميم.. شاهد مستقبل المصاعد

(CNN)-- مصعد جديد، من تصميم “تيسين كروب” تخلص من الحبال للحصول على رحلة مباشرة. تعد الشركة بأن المصعد سيكون أسرع، وأخفّ، وأصغر من المصاعد التقليدية. يتحرك للأعلى والأسفل وإلى الجوانب أيضاً. وهذا قد يسمح بحلول معمارية جديدة لمدننا النامية باستمرار.