كيف طورت أبل فكرة شاشة اللمس؟
كيف طورت أبل فكرة شاشة اللمس؟
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و12 دقيقة.
2:14
مع مرور 10 سنوات على إطلاق هواتف أيفون، إليكم كيف عملت شركة أبل على تطوير شاشة اللمس من أجل هذه الهاتف.
مع مرور 10 سنوات على إطلاق هواتف أيفون، إليكم كيف عملت شركة أبل على تطوير شاشة اللمس من أجل هذه الهاتف.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.