كيف طورت أبل فكرة شاشة اللمس؟

كيف طورت أبل فكرة شاشة اللمس؟

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و12 دقيقة.
أمريكاأيفونتقنية وتكنولوجياتكنولوجياستيف جوبز
2:14

مع مرور 10 سنوات على إطلاق هواتف أيفون، إليكم كيف عملت شركة أبل على تطوير شاشة اللمس من أجل هذه الهاتف.

أمريكاأيفونتقنية وتكنولوجياتكنولوجياستيف جوبزهواتف ذكية