اليوم العالمي للكويكبات.. هكذا تحتفل البشرية بذكرى كارثية

وهو يوم للاحتفال بهذه الصخور الغامضة التي تنطلق عبر المجرةالثلاثون من يونيو/ حزيران هو ذكرى أكبر تأثير لكويكب في التاريخ الحديث
انفجار وقع في صربيا عام 1908 عادلت قوته 100 طن من مادة “تي إن تي” شديدة الانفجار
البشرية لطالما تشاطرت سحر هذه الأجسام السماوية التائهة
حتى في الثقافات الشعبية
من لعبة الفيديو الشهيرة على جهاز “الأتاري” والتي تحمل نفس التسمية..
الى فيلمين سينمائيين عن كوارث الفضاء انتجا عام 1998
إذاً حدّق في السماء..
وانطلق للاحتفال باليوم الدولي للكويكبات
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