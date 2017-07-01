نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تجري شركة "وايمو" التابعة لـ "غوغل" اختبارات في ولاية أريزونا الأمريكية، لتعليم السيارات الذكية السلوكيات الأصح حول مركبات الطوارئ.
شاهد كيف تتفادى سيارات ذكية مركبات الطوارئ
شاهد كيف تتفادى سيارات ذكية مركبات الطوارئ
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و15 دقيقة.
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يحاول مهندسو تطوير السيارات ذاتية القيادة لتصبح أكثر ذكاءً وأماناً وأكثر وعياً بمحيطها
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