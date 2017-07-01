شاهد كيف تتفادى سيارات ذكية مركبات الطوارئ

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تجري شركة "وايمو" التابعة لـ "غوغل" اختبارات في ولاية أريزونا الأمريكية، لتعليم السيارات الذكية السلوكيات الأصح حول مركبات الطوارئ.