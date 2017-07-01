شاهد كيف تتفادى سيارات ذكية مركبات الطوارئ

شاهد كيف تتفادى سيارات ذكية مركبات الطوارئ

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و15 دقيقة.
سياراتسيارات ذكيةغوغلأمريكا
1:01

يحاول مهندسو تطوير السيارات ذاتية القيادة لتصبح أكثر ذكاءً وأماناً وأكثر وعياً بمحيطها

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تجري شركة "وايمو" التابعة لـ "غوغل" اختبارات في ولاية أريزونا الأمريكية، لتعليم السيارات الذكية السلوكيات الأصح حول مركبات الطوارئ.

سياراتسيارات ذكيةغوغلأمريكا