تقنية جديدة للدفع.. استخدم وجهك فقط!

تقنية جديدة للدفع.. استخدم وجهك فقط!

تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 02 سبتمبر/ايلول 2017; 08:58 (GMT +0400).
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1:19

نظام التعرف على الوجوه في هذا المتجر في بكين يستخدم لكتابة لمحة شخصية عن الزبائن.

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