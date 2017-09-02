تقنية جديدة للدفع.. استخدم وجهك فقط!
تقنية جديدة للدفع.. استخدم وجهك فقط!
تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 02 سبتمبر/ايلول 2017; 08:58 (GMT +0400).
1:19
نظام التعرف على الوجوه في هذا المتجر في بكين يستخدم لكتابة لمحة شخصية عن الزبائن.
نظام التعرف على الوجوه في هذا المتجر في بكين يستخدم لكتابة لمحة شخصية عن الزبائن.
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