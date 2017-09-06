قريباً.. تكاسي طائرة للاستخدام العام بسرعات تصل إلى 300 كم/س

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يمكن لهذه الطائرة عديمة الانبعاثات الكربونية أن تحلق وتهبط بشكل عمودي، فالمركبة التي يمكنها حمل 5 أشخاص صُممت من قبل الشركة الألمانية الناشئة ليليام. وتقول الشركة إن الطائرة ستكون قادرة على التحليق بسرعات تتجاوز 300 كيلومتراً في الساعة عندما تُشحن بشكل تام، غير أن المنتج النهائي سيكون قادراً على التحليق لساعة واحدة فقط نظراً إلى قيود البطارية.