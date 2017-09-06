نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت نيسان عن النسخة الجديدة لسيارتها Leaf، وهي السيارة الكهربائية ذات أفضل مبيعات في العالم. وهذا هو أول تغيير كلي في التصميم لسيارة Leaf منذ تقديمها لأول مرة في عام 2010. وتتنافس السيارة مع مركبات كهربائية أخرى مثل شفروليه بولت وتيسلا موديل 3.
نيسان تكشف عن نسخة جديدة لسيارتها الكهربائية Leaf
نيسان تكشف عن سيارتها الكهربائية Leaf الجديدة
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ16 دقيقة.
1:05
هذا هو أول تغيير كلي في التصميم لسيارة Leaf منذ تقديمها لأول مرة في عام 2010.
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