نيسان تكشف عن نسخة جديدة لسيارتها الكهربائية Leaf

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت نيسان عن النسخة الجديدة لسيارتها Leaf، وهي السيارة الكهربائية ذات أفضل مبيعات في العالم. وهذا هو أول تغيير كلي في التصميم لسيارة Leaf منذ تقديمها لأول مرة في عام 2010. وتتنافس السيارة مع مركبات كهربائية أخرى مثل شفروليه بولت وتيسلا موديل 3.