أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--كشفت شركة "إكيفاكس" الائتمانية ومقرّها في الولايات المتحدة الأميركية أنّ نحو 143 مليون عميل ربما يكونون قد تأثّروا باختراق إلكتروني كبير، بما في ذلك عنواينهم وأرقام الضمان الاجتماعي.
تعرف على أكبر 5 اختراقات تكنولوجية بالتاريخ
تعرف على أكبر 5 اختراقات تكنولوجية بالتاريخ
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و17 دقيقة.
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يوم الخميس شركة "إكيفاكس" الائتمانية كشفت عن تعرضها لعملية اختراق ضخمة للبيانات
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