تعرف على أكبر 5 اختراقات تكنولوجية بالتاريخ

تعرف على أكبر 5 اختراقات تكنولوجية بالتاريخ

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و17 دقيقة.
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1:36

يوم الخميس شركة "إكيفاكس" الائتمانية كشفت عن تعرضها لعملية اختراق ضخمة للبيانات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--كشفت شركة "إكيفاكس" الائتمانية ومقرّها في الولايات المتحدة الأميركية أنّ نحو 143 مليون عميل ربما يكونون قد تأثّروا باختراق إلكتروني كبير، بما في ذلك عنواينهم وأرقام الضمان الاجتماعي.

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