تعرف على أكبر 5 اختراقات تكنولوجية بالتاريخ

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--كشفت شركة "إكيفاكس" الائتمانية ومقرّها في الولايات المتحدة الأميركية أنّ نحو 143 مليون عميل ربما يكونون قد تأثّروا باختراق إلكتروني كبير، بما في ذلك عنواينهم وأرقام الضمان الاجتماعي.