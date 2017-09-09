أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--هل أنت مستعد لدفع مبلغ ألف دولار أو أكثر لشراء أحدث جهاز أيفون، لأول مرة في تاريخ الهواتف الذكية منذ 10 سنوات، توقع المحللون أن تطلق أبل ثلاثة نماذج مختلفة من هاتفها، ويعتقدون أن الأغلى ثمناً سيكلف ألف دولار
هل ستدفع ألف دولار لشراء هاتف "أيفون" الجديد؟
هل ستدفع ألف دولار لشراء هاتف "أيفون" الجديد؟
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و45 دقيقة.
1:35
الصراع الأكبر ربما سيكون التعلم على كيفية استخدام جهاز أيفون الخاص بك
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