هل ستدفع ألف دولار لشراء هاتف "أيفون" الجديد؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--هل أنت مستعد لدفع مبلغ ألف دولار أو أكثر لشراء أحدث جهاز أيفون، لأول مرة في تاريخ الهواتف الذكية منذ 10 سنوات، توقع المحللون أن تطلق أبل ثلاثة نماذج مختلفة من هاتفها، ويعتقدون أن الأغلى ثمناً سيكلف ألف دولار