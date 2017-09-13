تعرف على مميزات آيفون 8 و8+ في 90 ثانية

تعرف على مميزات آيفون 8 و8+ في 90 ثانية

تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 13 سبتمبر/ايلول 2017; 11:54 (GMT +0400).
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مميزات جديدة لهاتف آيفون الجديد.. منها الشحن اللاسلكي وخاصية التحكم بإضاءة الصور ومكبرات صوت قوية!

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