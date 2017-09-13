(CNN)-- عام 2013، كشفت شركة سامسونغ عن الشكل الذي قد يأخذه الهاتف، واستطاعت صنع شاشة قابلة للطي. لكن كو قال إن الشركة ما زال أمامها بعض الصعوبات غير المحددة، فهل سنرى هاتفاً ذكياً قابلاً للطي في عام 2018؟
كيف سيبدو هاتف سامسونغ الذكي القابل للطي؟
كيف سيبدو هاتف سامسونغ الذكي القابل للطي؟
تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 13 سبتمبر/ايلول 2017; 01:11 (GMT +0400).
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لسنوات، أرادت شركة سامسونغ صنع هاتف ذكي قابل للطي
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