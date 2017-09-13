كيف سيبدو هاتف سامسونغ الذكي القابل للطي؟

(CNN)-- عام 2013، كشفت شركة سامسونغ عن الشكل الذي قد يأخذه الهاتف، واستطاعت صنع شاشة قابلة للطي. لكن كو قال إن الشركة ما زال أمامها بعض الصعوبات غير المحددة، فهل سنرى هاتفاً ذكياً قابلاً للطي في عام 2018؟