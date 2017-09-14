(CNN)-- من تقنية التعرف على الوجه إلى الشحن اللاسلكي، إليكم هاتف آيفون 10.
CNN تلقي نظرة أولية على هاتف "iPhone X" الجديد
CNN تلقي نظرة أولية على هاتف "iPhone X"
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و20 دقيقة.
1:19
هذا هو الآيفون الذي يمكنك شراؤه مقابل ألف دولار أمريكي!
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