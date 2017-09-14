CNN تلقي نظرة أولية على هاتف "iPhone X" الجديد

CNN تلقي نظرة أولية على هاتف "iPhone X"

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و20 دقيقة.
آبلتقنية وتكنولوجياتكنولوجيا
1:19

هذا هو الآيفون الذي يمكنك شراؤه مقابل ألف دولار أمريكي! 

(CNN)-- من تقنية التعرف على الوجه إلى الشحن اللاسلكي، إليكم هاتف آيفون 10.

آبلتقنية وتكنولوجياتكنولوجيا