كهربائية وسريعة وذاتية القيادة.. هذا هو شكل سيارات المستقبل

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بينما تبحث بعض الدول إمكانية الابتعاد عن سيارات الوقود، تصمم الشركات سيارات كهربائية أكثر من أجل المستقبل. تعرف إلى هذه السيارات، التي قد تكون "سيارات المستقبل."