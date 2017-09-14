نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بينما تبحث بعض الدول إمكانية الابتعاد عن سيارات الوقود، تصمم الشركات سيارات كهربائية أكثر من أجل المستقبل. تعرف إلى هذه السيارات، التي قد تكون "سيارات المستقبل."
كهربائية وسريعة وذاتية القيادة.. هذا هو شكل سيارات المستقبل
كهربائية وسريعة.. هذا هو شكل سيارات المستقبل
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و21 دقيقة.
1:43
هل ستكون هذه سيارات المستقبل الكهربائية؟
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