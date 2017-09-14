كهربائية وسريعة وذاتية القيادة.. هذا هو شكل سيارات المستقبل

كهربائية وسريعة.. هذا هو شكل سيارات المستقبل

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و21 دقيقة.
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هل ستكون هذه سيارات المستقبل الكهربائية؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بينما تبحث بعض الدول إمكانية الابتعاد عن سيارات الوقود، تصمم الشركات سيارات كهربائية أكثر من أجل المستقبل. تعرف إلى هذه السيارات، التي قد تكون "سيارات المستقبل."