قائد هذه الأوركسترا المشهورة هو.. روبوت!

قائد هذه الأوركسترا المشهورة هو.. روبوت!

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و11 دقيقة.
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1:04

شاهد قائد الأوركسترا الروبوت.. “يومي.”

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هذا الروبوت كان المرشد لمغني الأوبرا أندريا بوسيلي وأوركسترا Philharmonic في مدينة بيزا الإيطالية. قائد الأوركسترا “يومي” هو روبوت بذراعين ويمكن تعليمه الحركات من خلال الإرشاد البدني.

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