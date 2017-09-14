قائد هذه الأوركسترا المشهورة هو.. روبوت!

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هذا الروبوت كان المرشد لمغني الأوبرا أندريا بوسيلي وأوركسترا Philharmonic في مدينة بيزا الإيطالية. قائد الأوركسترا “يومي” هو روبوت بذراعين ويمكن تعليمه الحركات من خلال الإرشاد البدني.