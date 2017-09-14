أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هذا الروبوت كان المرشد لمغني الأوبرا أندريا بوسيلي وأوركسترا Philharmonic في مدينة بيزا الإيطالية. قائد الأوركسترا “يومي” هو روبوت بذراعين ويمكن تعليمه الحركات من خلال الإرشاد البدني.
قائد هذه الأوركسترا المشهورة هو.. روبوت!
قائد هذه الأوركسترا المشهورة هو.. روبوت!
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و11 دقيقة.
1:04
شاهد قائد الأوركسترا الروبوت.. “يومي.”
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