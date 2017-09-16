شاهد.. كم مرة فشل إيلون ماسك قبل نجاحه في إعادة إطلاق الصواريخ للفضاء؟

كم مرة فشل ماسك في إعادة استخدام الصواريخ؟

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و12 دقيقة.
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2:10

رجل الأعمال إيلون موسك يصحبكم في جولة على المحاولات الفاشلة وانفجارات صواريخ "سبيس اكس"، قبل أن تنجح رؤيته في إعادة استخدام وتدوير الصواريخ عدة مرات من أجل سفر أقل تكلفة للفضاء.

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