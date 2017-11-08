أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يبحث العلماء عن طريقة مثلى لتشخيص الارتجاجات، والتكنولوجيا تقترح حركة العينين كطرف خيط لذلك.
كيف يمكن تشخيص ارتجاج من حركة العينين؟
كيف يمكن تشخيص ارتجاج من حركة العينين؟
تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 08 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 06:08 (GMT +0400).
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أشارت أبحاث جديدة إلى أن الأشخاص الملازمين رياضات تترتب عليها ضربات متكررة على الرأس تتسبب بتلف دماغي مزمن
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