كيف يمكن تشخيص ارتجاج من حركة العينين؟

كيف يمكن تشخيص ارتجاج من حركة العينين؟

تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 08 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 06:08 (GMT +0400).
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أشارت أبحاث جديدة إلى أن الأشخاص الملازمين رياضات تترتب عليها ضربات متكررة على الرأس تتسبب بتلف دماغي مزمن

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يبحث العلماء عن طريقة مثلى لتشخيص الارتجاجات، والتكنولوجيا تقترح حركة العينين كطرف خيط لذلك.

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