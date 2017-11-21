(CNN)-- طوّرت اليابان وسيلة جديدة ومبتكرة لزراعة النباتات دون تربة، وذلك باستخدام غشاء هلامي مائي، ما يسمح باستخدام مياه أقل بـ90٪ مقارنة بالزراعة التقليدية.
لن تصدق.. هكذا تزرع المحاصيل بدون تربة!
لن تصدق.. هكذا تزرع المحاصيل بدون تربة!
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و51 دقيقة.
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تتطلب كل نبتة 100 ميليلتر من الماء يومياً بطريقة الزراعة هذه.
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