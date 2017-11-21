لن تصدق.. هكذا تزرع المحاصيل بدون تربة!

لن تصدق.. هكذا تزرع المحاصيل بدون تربة!

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و51 دقيقة.
اليابانزراعةابتكاراتعلوم وتكنولوجياأبحاث
1:05

تتطلب كل نبتة 100 ميليلتر من الماء يومياً بطريقة الزراعة هذه.

(CNN)-- طوّرت اليابان وسيلة جديدة ومبتكرة لزراعة النباتات دون تربة، وذلك باستخدام غشاء هلامي مائي، ما يسمح باستخدام مياه أقل بـ90٪ مقارنة بالزراعة التقليدية.

اليابانزراعةابتكاراتعلوم وتكنولوجياأبحاث