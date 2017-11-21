شاهد.. القيادة بدون استخدام يدين في شوارع طوكيو السريعة

شاهد.. القيادة بدون استخدام يدين بشوارع طوكيو

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و56 دقيقة.
سياراتسيارات ذكيةعلوم وتكنولوجيااليابانابتكارات
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تهدف نيسان إلى إظهار استدامة هذه التكنولوجيا بحلول عام 2020.

(CNN)-- تختبر نيسان أحدث تكنولوجيا للقيادة الآلية لديها في شوارع طوكيو، شاهد آخر ما توصلت إليه.

سياراتسيارات ذكيةعلوم وتكنولوجيااليابانابتكارات