(CNN)-- تختبر نيسان أحدث تكنولوجيا للقيادة الآلية لديها في شوارع طوكيو، شاهد آخر ما توصلت إليه.
شاهد.. القيادة بدون استخدام يدين في شوارع طوكيو السريعة
شاهد.. القيادة بدون استخدام يدين بشوارع طوكيو
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و56 دقيقة.
1:17
تهدف نيسان إلى إظهار استدامة هذه التكنولوجيا بحلول عام 2020.
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