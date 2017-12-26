كيف فقد صناع الألعاب سحر عيد الميلاد؟
كيف فقد صناع الألعاب سحر عيد الميلاد؟
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و51 دقيقة.
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يشكل عيد الميلاد لصانعي الألعاب تحديا كبيرا ليكون عيدهم ممتعا.
يشكل عيد الميلاد لصانعي الألعاب تحديا كبيرا ليكون عيدهم ممتعا.
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