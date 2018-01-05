لعبة تكسبكم آلاف الدولارات وتكسح مواقع التواصل الاجتماعي.. هذه هي “HQ Trivia”
هذا اللعبة تكسبكم الآلاف وتكسح مواقع التواصل
تكنولوجيا
آخر تحديث الجمعة, 05 يناير/كانون الثاني 2018; 02:51 (GMT +0400).
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منذ بدئه في أغسطس الماضي، انفجرت شعبية هذا التطبيق الذي يسمح لمستخدميه بالجواب على أسئلة عامة في الوقت الحقيقي مرتان في اليوم.
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