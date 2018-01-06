نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تخيلوا عالما يتكون فيه السوشي من الباذنجان والجزر والطماطم ويخلو من أي أسماك؟ شاهدوا التكنولوجيا التي طوّرتها هذه الشركة للحفاظ على الحياة البحرية على كوكب الأرض.
هل أنت مستعد لتناول تونه مصنوعة من الخضار؟
هل أنت مستعد لتناول تونه مصنوعة من الخضار؟
تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 06 يناير/كانون الثاني 2018; 06:01 (GMT +0400).
2:41
مع ارتفاع شعبية بعض أنواع المأكولات مثل السوشي أدّت إلى الازدياد المفرِط في اصطياد الأسماك، تعمل هذه الشركة على استبدال الطعام البحري بنكهات مستمدّة من النباتات. تابع التفاصيل بالفيديو..
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