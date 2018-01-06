هل أنت مستعد لتناول تونه مصنوعة من الخضار؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تخيلوا عالما يتكون فيه السوشي من الباذنجان والجزر والطماطم ويخلو من أي أسماك؟ شاهدوا التكنولوجيا التي طوّرتها هذه الشركة للحفاظ على الحياة البحرية على كوكب الأرض.