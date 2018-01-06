نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تتغير أنماط البناء بشكل تدريجي لتعتمد على مواد طبيعية بالكامل، شاهد الطريقة التي تصنع بها هذه الشركة الإسمنت من البكتيريا.
هل سنبني بيتونا بالبكتيريا مستقبلاً؟
هل سنبني بيتونا بالبكتيريا مستقبلاً؟
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ29 دقيقة.
1:34
بالنسبة لشركة "bioMASON" يكمن الابتكار في إحداث تغيير جذري بأكثر مواد البناء شيوعاً.
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