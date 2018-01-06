هل سنبني بيتونا بالبكتيريا مستقبلاً؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تتغير أنماط البناء بشكل تدريجي لتعتمد على مواد طبيعية بالكامل، شاهد الطريقة التي تصنع بها هذه الشركة الإسمنت من البكتيريا.