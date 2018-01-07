هل ستنتهي المحاصيل ونتناول الطحالب مستقبلاً؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- مع تزاديد عدد سكان الأرض، تطمح عدة شركات للبحث عن حلول لتوفير مصادر طعام للبشر مستقبلاً، ومع احتلالنا لمساحات أكبر من الأراضي بالمستقبل البعيد، ستقل مساحة الأراضي القابلة للزراعة، وبالتالي قد يكون هناك حلٌّ غريبٌ لهذه المشكلة.. الطحالب!