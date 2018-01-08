إليكم ما يمكن توقعه بمعرض "CES" التكنولوجي هذا العام

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- ينتظر محبّو التكنولوجيا معرض المستهلكين الإلكتروني أو "CES" اختصاراً لتوقع آخر صرعات العام من الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة، شاهدوا ما يمكن توقعه في معرض عام 2018 بالفيديو أعلاه.

هوس أكبر بالمساعدين الرقميين

بالتأكيد سمعتم عن المساعدين الرقميين المزودين ببرمجيات الذكاء الاصطناعي، والذي يمكنهم تسهيل حياتنا بخطوات بسيطة، إذ يمكنك أن تسألهم عن حالة الطقس او تطلب منهم قراءة الأخبار، أو أن تخبر "أليكسا" مساعدة "أمازون" الرقمية عن رغبتك بشراء غرض ما عبر موقع التجارة الإلكترونية.

ومع انتشار هذه البرمجيات سنلحظ وجودها بشكل أكبر في وسائل مختلفة بحياتنا اليومية، إذ قد تصبح جزءاً من الأدوات المنزلية، كثلاجة مزوّدة بأحد هؤلاء المساعدين.

ووسط منافسة مشتعلة بين أبرز العلامات التجارية في عالم التكنولوجيا لإيصال مساعديهم الرقميين عبر مختلف الأجهزة ولرقعة اوسع من المساخدمين، فبالتأكيد بانها صرعة لن تختفي بل ستزداد اشتعالاً خلال العام القادم، اقرأ: ما هي السماعات الذكية؟ ولماذا نشهد انتشارها بكل مكان؟

المدن تخطط للمستقبل

الإنترنت من الجيل الخامس أو "5G" اختصاراً، كان أساس انطلاق المحادثات في معظم معارض التكنولوجيا خلال العام الماضي، ولن يختفي بسهولة، بالأخص بعد صدور توقعات من الأمم المتحدة عن توافد 60 في المائة من نسبة سكان الأرض للعيش في المدن.

وهذا سيرفع من ضرورة التركيز على تسريع وسائل الاتصال بشبكة الإنترتنت، واللجوء لحلول ذكية في خدمات النقل وتوفير طاقة نظيفة لهؤلاء المستخدمين.. إنفوجرافيك.. ما هو الفرق بين أجيال شبكات الاتصال؟ وما الذي سيميز شبكة 5G؟

الرياضة لها عالمها الخاص

إن المعدات والأدوات التكنولوجية الرياضية ليست بالأمر الجديد، وبالأخص في معرض "CES"، لكن مع ارتفاع كفاءة هذه الأدوات والتطبيقات المرافقة لقياس الأداء البدني، من المتوقع تخصيص أدوات للرياضيين المحترفين.

روبوتات (قد تكون) مفيدة

تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات الصوتية ساهمت برفع كفاءة الروبوتات، فهنالك روبوتات للحراسة ولخدمات التوصيل انتشرت بيننا العام الماضي، في وقت أعلنت فيه شركات مثل "سوني" عن توفير روبوتات مخصصة لمرافقة البشر، وهنالك شركات تعد روبوتات لمرافقة المرضى أو المتقدّمين بالسن.

سيارات أكثر.. بسائقين أقل

بالطبع لن يخلو مكان مثل "CES" من تكنولوجيا القيادة الذاتية التي احتلت عناوين الأخبار خلال الأعوام الماضية، ورغم أن "CES" ليس من معرضاً للسيارات، إلا أنه لن يخلو من عدد من أبرز صنّاع السيارات لتقديم ما يكلكونه من أحدث البرمجيات والتحديثات التكنولوجية في مركباتهم.

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أفكار سيئة؟ لا بأس!

لا خوف من الأفكار السيئة، بل أن بعضها قد يحظى باهتمام أكبر لاحقاً، إذ توجد العديد من الأفكار الغريبة التي حققت نجاحاً كبيراً بعد مشاركتها بهذا المعرض.