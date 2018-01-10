هذا الجهاز سيحلّل شعرك ويصنع شامبو خاص بك

هذا الجهاز سيحلّل شعرك ويصنع شامبو خاص بك

تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 10 يناير/كانون الثاني 2018; 05:07 (GMT +0400).
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1:06

قدّمت "Henkel" أدوات جديدة للشعر مخصصة للصالونات لتحديد مدى رطوبة الشعر وجودته

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تقوم تكنولوجيا جديدة قدّمتها شركة "Henkel" بتحليل شعرك، لصنع منتجات معدّة خصيصاً لك.

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