أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تقوم تكنولوجيا جديدة قدّمتها شركة "Henkel" بتحليل شعرك، لصنع منتجات معدّة خصيصاً لك.
هذا الجهاز سيحلّل شعرك ويصنع شامبو خاص بك
هذا الجهاز سيحلّل شعرك ويصنع شامبو خاص بك
تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 10 يناير/كانون الثاني 2018; 05:07 (GMT +0400).
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قدّمت "Henkel" أدوات جديدة للشعر مخصصة للصالونات لتحديد مدى رطوبة الشعر وجودته
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