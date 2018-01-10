(CNN)-- أعلنت شركة فورد للسيارات عن شراكة جديدة لها مع دومينوز بيتزا، إذ ستسخر سيارات دون سائق لتوصيل طلبات البيتزا. وهذا يعني أن الزبائن لن يحتاجوا إلى التعامل البشري ليحصلوا على طلباتهم.
قريباً.. سيارة بدون سائق ستوصل طلباتكم إلى المنزل!
سيارة بدون سائق ستوصل طلباتكم إلى المنزل!
تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 10 يناير/كانون الثاني 2018; 03:38 (GMT +0400).
2:16
مقابلة مراسلنا للتكنولوجيا، ساميول بيرك، مع المدير المنفذ لفورد، جايمز هاكيت، عن شراكتهم الجديدة مع دومينوز بيتزا.
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