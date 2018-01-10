قريباً.. سيارة بدون سائق ستوصل طلباتكم إلى المنزل! 

(CNN)-- أعلنت شركة فورد للسيارات عن شراكة جديدة لها مع دومينوز بيتزا، إذ ستسخر سيارات دون سائق لتوصيل طلبات البيتزا. وهذا يعني أن الزبائن لن يحتاجوا إلى التعامل البشري ليحصلوا على طلباتهم.