كيف تطور موقع "صراحة" السعودي ليجول العالم؟

كيف تطور موقع "صراحة" السعودي ليجول العالم؟

تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 10 يناير/كانون الثاني 2018; 03:06 (GMT +0400).
تطبيقاتبرمجياتالمملكة العربية السعوديةرواد أعمالشركات
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كيف نشأ موقع "صراحة" وتطبيقه؟ شاهد الفيديو. 

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت قصة هذا التطبيق عام 2012 في المملكة العربية السعودية، لتصبح من أوائل التطبيقات المستخدمة في الولايات المتحدة، لكن كيف نشأ موقع "صراحة" وتطبيقه؟ شاهد الفيديو أعلاه. 

تطبيقاتبرمجياتالمملكة العربية السعوديةرواد أعمالشركات