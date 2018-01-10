كيف تطور موقع "صراحة" السعودي ليجول العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت قصة هذا التطبيق عام 2012 في المملكة العربية السعودية، لتصبح من أوائل التطبيقات المستخدمة في الولايات المتحدة، لكن كيف نشأ موقع "صراحة" وتطبيقه؟ شاهد الفيديو أعلاه.