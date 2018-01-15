شركة السيارات هذه تريد منافسة "تسلا"

شركة السيارات هذه تريد منافسة "تسلا"

تكنولوجيا
آخر تحديث يوم الاثنين, 15 يناير/كانون الثاني 2018; 05:59 (GMT +0400).
الصينالطاقةتسلاتكنولوجياسيارات
2:45

تخطط الشركة أن تمشي السيارة لمسافة 400 كم بشحن كامل، والسعر سيكون 45 ألف دولار، لكن ما الذي يميزها عن سيارات "تسلا"؟

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