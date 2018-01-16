شاهد.. الروبوتات تتألق في أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)— هذا العام، تميز معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس الأمريكية بعرض العديد من الروبوتات التي اختلفت أشكالها، بين ماهو تعليمي ومتخصص في مجال الرعاية الصحية وآخر رياضي يتحدى البشر الى راقص أدهش الحضور بحركاته، كما تنوعت هذه الروبوتات في وظائفها أيضًا، مادفع البعض للتساؤل حول ما إن كانت هذه الآلات الذكية ستحل مكان البشر في المستقبل لتسلبهم العديد من الوظائف..