دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المدير التقني لدى "مايكروسوفت" في منطقة الخليج، رامز دندن، خلال لقائه مع CNN بالعربية في مؤتمر "Unlock Blockchain" في إمارة دبي، الإثنين، إن البنوك "خارج إطار العملات الافتراضية" ساهمت برفع تكنولوجيا "قواعد البيانات التسلسلية" المعروفة باسم "بلوك تشين".
هل تهدّد هذه التكنولوجيا مستقبل البنوك؟
هل تهدّد هذه التكنولوجيا مستقبل البنوك؟
تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 17 يناير/كانون الثاني 2018; 06:40 (GMT +0400).
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مدير تقني لدى مايكروسوفت يتحدث عن تكنولوجيا الـ"بلوك تشين" والتحديات والفرص التي تقدمها للمصارف ومستقبل العملات الرقمية.
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