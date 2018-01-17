هل تهدّد هذه التكنولوجيا مستقبل البنوك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المدير التقني لدى "مايكروسوفت" في منطقة الخليج، رامز دندن، خلال لقائه مع CNN بالعربية في مؤتمر "Unlock Blockchain" في إمارة دبي، الإثنين، إن البنوك "خارج إطار العملات الافتراضية" ساهمت برفع تكنولوجيا "قواعد البيانات التسلسلية" المعروفة باسم "بلوك تشين".