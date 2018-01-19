شاهد.. طائرة بدون طيار تنقذ سباحيّن من الغرق
شاهد.. طائرة بدون طيار تنقذ سباحيّن من الغرق
تكنولوجيا
آخر تحديث الجمعة, 19 يناير/كانون الثاني 2018; 10:33 (GMT +0400).
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استطاعت الطائرة أخذ معدات الإنقاذ وإيصالها ورميها في المياه خلال دقيقة أو دقيقتين
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