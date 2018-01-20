الحقائق أولاً.. التغيّر المناخي جزء من واقعنا
الحقائق أولاً.. التغيّر المناخي جزء من واقعنا
تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 20 يناير/كانون الثاني 2018; 08:29 (GMT +0400).
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أظهرت معلومات جديدة نشرتها وكالة الفضاء الامريكية "ناسا"، أن 17 عاما من أصل 18 من أكثر الأعوام المسجّلة سخونةً، قد شهدناها منذ عام 2001.
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