الحقائق أولاً.. التغيّر المناخي جزء من واقعنا

الحقائق أولاً.. التغيّر المناخي جزء من واقعنا

تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 20 يناير/كانون الثاني 2018; 08:29 (GMT +0400).
تكنولوجياالتغيرات المناخيةالاحتباس الحراريالقارة القطبيةأحوال الطقس
1:43

أظهرت معلومات جديدة نشرتها وكالة الفضاء الامريكية "ناسا"، أن 17 عاما من أصل 18 من أكثر الأعوام المسجّلة سخونةً، قد شهدناها منذ عام 2001.

تكنولوجياالتغيرات المناخيةالاحتباس الحراريالقارة القطبيةأحوال الطقس