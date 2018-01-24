الرئيس التنفيذي لـ "أوبر": التسريبات انعكست إيجابياً على الشركة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر"، دارا خسروشاهي، إن التسريبات التي عاشتها الشركة حول قضايا وضع المرأة وسلامة السائقين قد ألحقت الأذى بها، لكنها كانت ضرورية لإحداث التغييرات اللازمة.