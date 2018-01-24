أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نجحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بتجربة خليط معدني جديد يسمح بانطواء الجزء الخارجي من أجنحة الطائرات خلال تحليقها.
"ناسا" تختبر انطواء أجنحة الطائرات خلال تحليقها
ناسا تختبر انطواء أجنحة الطائرات خلال تحليقها
تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 24 يناير/كانون الثاني 2018; 06:23 (GMT +0400).
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طائرة الاختبار استخدمت مواد خفيفة الوزن مثل الخلائط المعدنية لطي الأجزاء الخارجية من أجنحتها.
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