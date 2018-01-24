"ناسا" تختبر انطواء أجنحة الطائرات خلال تحليقها

ناسا تختبر انطواء أجنحة الطائرات خلال تحليقها

تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 24 يناير/كانون الثاني 2018; 06:23 (GMT +0400).
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طائرة الاختبار استخدمت مواد خفيفة الوزن مثل الخلائط المعدنية لطي الأجزاء الخارجية من أجنحتها.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نجحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بتجربة خليط معدني جديد يسمح بانطواء الجزء الخارجي من أجنحة الطائرات خلال تحليقها.

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