شاهد.. يلحقك أينما تريد.. هل يمكنك شراء هذا الروبوت؟

يلحقك أينما تريد.. هل يمكنك شراء هذا الروبوت؟

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و32 دقيقة.
روبوتاتتقنيةتصاميمابتكارات
1:12

الروبوت يشغل الموسيقى والأفلام والبرامج التلفزيونية، لكنه نظام معقّد قليلاً.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- إليكم "Keecker"، وهو نظام ترفيهي مصمّم للحاق بك من غرفة لأخرى إن أردت، لكن هل يستحق دفع 1790 دولاراً من أجله؟

روبوتاتتقنيةتصاميمابتكارات