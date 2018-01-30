أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- إليكم "Keecker"، وهو نظام ترفيهي مصمّم للحاق بك من غرفة لأخرى إن أردت، لكن هل يستحق دفع 1790 دولاراً من أجله؟
شاهد.. يلحقك أينما تريد.. هل يمكنك شراء هذا الروبوت؟
يلحقك أينما تريد.. هل يمكنك شراء هذا الروبوت؟
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و32 دقيقة.
1:12
الروبوت يشغل الموسيقى والأفلام والبرامج التلفزيونية، لكنه نظام معقّد قليلاً.
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