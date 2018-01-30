شاهد.. يلحقك أينما تريد.. هل يمكنك شراء هذا الروبوت؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- إليكم "Keecker"، وهو نظام ترفيهي مصمّم للحاق بك من غرفة لأخرى إن أردت، لكن هل يستحق دفع 1790 دولاراً من أجله؟