"سبيس إكس" تستعد لإطلاق صاروخ "فالكون هيفي".. الأقوى في العالم

"سبيس إكس" تستعد لإطلاق صاروخها الأقوى

تكنولوجيا
آخر تحديث الجمعة, 02 فبراير/شباط 2018; 05:45 (GMT +0400).
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2:18

"سبيس إكس" على وشك أن تجعل الأرض ترتعد بشدة، صاروخها الجديد "فالكون هيفي" على وشك الإطلاق للمرة الأولى وهذا الشيء عملاق.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت شركة "سبيس إكس"، أنها ستطلق صاروخها الجديد "فالكون هيفي" الأقوى في العالم في السادس من فبراير/ شباط الجاري.

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