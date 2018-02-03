إيلون موسك يتلقى انتقادات لبيعه قاذفات للهب مقابل 500 دولار

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، إيلون موسك، الأسبوع الماضي عن تقديم شركة "The Boring Company" التي أسسها عام 2016، لقاذفة للهب بسعر يباغ 500 دولار.

ورغم أن هذه الفكرة قد تبدو غريبة، إلا أن الشركة التي من المفترض تخصصها بتصميم نظام أنفاق أرضية للتخلص من الازدحامات المرورية قد لجأت لتقديم منتجات لتمويل هدفها الأساسي، لكن هذا المنتج بالذات تعرض لكم هائل من الانتقادات.