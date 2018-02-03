هل سنتخلص من شاشات التلفاز قريباً؟ إليكم لمحة من المستقبل!
هل ستبدو شاشاتنا بهذا الشكل بالمستقبل؟
تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 03 فبراير/شباط 2018; 08:22 (GMT +0400).
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من الروبوتات المتحركة وصولاً إلى شاشات "LG" القابلة للثني، إليكم نبذة عمّا قد يحصل لشاشات التلفاز مستقبلاً.
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