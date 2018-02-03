هل سنتخلص من شاشات التلفاز قريباً؟ إليكم لمحة من المستقبل!

هل ستبدو شاشاتنا بهذا الشكل بالمستقبل؟

تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 03 فبراير/شباط 2018; 08:22 (GMT +0400).
التقنية الرقميةتقنيةتكنولوجياتلفزيونروبوتات
2:37

من الروبوتات المتحركة وصولاً إلى شاشات "LG" القابلة للثني، إليكم نبذة عمّا قد يحصل لشاشات التلفاز مستقبلاً.

التقنية الرقميةتقنيةتكنولوجياتلفزيونروبوتاتشركات