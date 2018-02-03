هذه الكاميرا ستراقب سلامة سيارتكم خلال غيابكم

هذه الكاميرا ستراقب سلامة سيارتكم خلال غيابكم

تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 03 فبراير/شباط 2018; 12:24 (GMT +0400).
سياراتابتكاراتكاميرات
1:04

هذه الكاميرا تعد مثل نظام مراقبة الأطفال.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- إليكم نظام "Owl" لمراقبة ما يحصل لسياراتكم من الداخل والخراج، حتى خلال غيابكم.

سياراتابتكاراتكاميرات