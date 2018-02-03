أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- إليكم نظام "Owl" لمراقبة ما يحصل لسياراتكم من الداخل والخراج، حتى خلال غيابكم.
هذه الكاميرا ستراقب سلامة سيارتكم خلال غيابكم
هذه الكاميرا ستراقب سلامة سيارتكم خلال غيابكم
تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 03 فبراير/شباط 2018; 12:24 (GMT +0400).
1:04
هذه الكاميرا تعد مثل نظام مراقبة الأطفال.
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