شاهدوا طلاء هذه السيارة المصنوع من الألماس!
شاهدوا طلاء هذه السيارة المصنوع من الألماس!
تكنولوجيا
آخر تحديث يوم الاثنين, 05 فبراير/شباط 2018; 09:29 (GMT +0400).
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شاهدوا طلاء سيارة "Ghost Elegance" من شركة "رولز-رويس"، الطلاء يحوي ألف ماسة مطحونة، وهو أغلى طلاء أنتجته الشركة على الإطلاق.
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