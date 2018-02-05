شاهدوا طلاء هذه السيارة المصنوع من الألماس! 

شاهدوا طلاء هذه السيارة المصنوع من الألماس! 

تكنولوجيا
آخر تحديث يوم الاثنين, 05 فبراير/شباط 2018; 09:29 (GMT +0400).
تكنولوجياسياراترفاهيةشركاتمجوهرات
0:50

شاهدوا طلاء سيارة "Ghost Elegance" من شركة "رولز-رويس"، الطلاء يحوي ألف ماسة مطحونة، وهو أغلى طلاء أنتجته الشركة على الإطلاق.

تكنولوجياسياراترفاهيةشركاتمجوهراتغرائبالأثرياء