شاهد كيفية اختراق هذا المسدس المائي للإسمنت بثوانٍ

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يمكن لمسدس "PyroLance" المائي اختراق الإسمنت والفولاذ وحتى الزجاج المقاوم للرصاص خلال أقل من دقيقة، لمساعدة الإطفائيين على الدخول إلى المباني المشتعلة.