شاهد كيفية اختراق هذا المسدس المائي للإسمنت بثوانٍ

شاهد كيفية اختراق مسدس مائي للإسمنت بثوانٍ

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و6 دقائق.
أمريكاحرائق الغاباتحرائقابتكارات
1:25

هذا المسدّس لمكافحة الحرائق يمكنه اختراق الإسمنت والفولاذ وحتى الزجاج المقاوم للرصاص

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يمكن لمسدس "PyroLance" المائي اختراق الإسمنت والفولاذ وحتى الزجاج المقاوم للرصاص خلال أقل من دقيقة، لمساعدة الإطفائيين على الدخول إلى المباني المشتعلة.

أمريكاحرائق الغاباتحرائقابتكارات