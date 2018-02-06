نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يمكن لمسدس "PyroLance" المائي اختراق الإسمنت والفولاذ وحتى الزجاج المقاوم للرصاص خلال أقل من دقيقة، لمساعدة الإطفائيين على الدخول إلى المباني المشتعلة.
شاهد كيفية اختراق هذا المسدس المائي للإسمنت بثوانٍ
شاهد كيفية اختراق مسدس مائي للإسمنت بثوانٍ
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و6 دقائق.
1:25
هذا المسدّس لمكافحة الحرائق يمكنه اختراق الإسمنت والفولاذ وحتى الزجاج المقاوم للرصاص
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