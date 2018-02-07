مع إنترنت "5G" .. هل ستدرّبنا روبوتات على مهارات جديدة؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سيوفر تقديم إنترنت الجيل الختامس أو "5G" اختصاراً العديد من الابتكارات خلال السنوات القادمة، لتنطبق على تعلم البشر للمهارات في كافة المجالات بدءاً من الموسيقى ووصولاً إلى الطب.