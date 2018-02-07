أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سيوفر تقديم إنترنت الجيل الختامس أو "5G" اختصاراً العديد من الابتكارات خلال السنوات القادمة، لتنطبق على تعلم البشر للمهارات في كافة المجالات بدءاً من الموسيقى ووصولاً إلى الطب.
مع إنترنت "5G" .. هل ستدرّبنا روبوتات على مهارات جديدة؟
هل ستدرّبنا روبوتات على مهارات جديدة؟
تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 07 فبراير/شباط 2018; 11:14 (GMT +0400).
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سيوفر تقديم إنترنت الجيل الختامس اختصاراً العديد من الابتكارات خلال السنوات القادمة.
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