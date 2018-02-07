مع إنترنت "5G" .. هل ستدرّبنا روبوتات على مهارات جديدة؟

هل ستدرّبنا روبوتات على مهارات جديدة؟

تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 07 فبراير/شباط 2018; 11:14 (GMT +0400).
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3:06

سيوفر تقديم إنترنت الجيل الختامس اختصاراً العديد من الابتكارات خلال السنوات القادمة.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سيوفر تقديم إنترنت الجيل الختامس أو "5G" اختصاراً العديد من الابتكارات خلال السنوات القادمة، لتنطبق على تعلم البشر للمهارات في كافة المجالات بدءاً من الموسيقى ووصولاً إلى الطب.

تقنية وتكنولوجياتكنولوجياروبوتاتروبوتابتكارات