في 90 ثانية.. شاهد سيارات "وايمو" و"أوبر" الذكية

شاهد سيارات "وايمو" و"أوبر" الذكية

تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 07 فبراير/شباط 2018; 08:19 (GMT +0400).
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هذه مركبة "وايمو"، سيارة ذاتية القيادة لشركة تمتلكها "ألفابيت"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- "وايمو" و"أوبر" تشهدان منافسة عالية في تقنية القيادة الذاتية، واليوم تتواجه الشركتان لاعتلاء المركز الأول.
 

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