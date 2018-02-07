نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- "وايمو" و"أوبر" تشهدان منافسة عالية في تقنية القيادة الذاتية، واليوم تتواجه الشركتان لاعتلاء المركز الأول.
في 90 ثانية.. شاهد سيارات "وايمو" و"أوبر" الذكية
شاهد سيارات "وايمو" و"أوبر" الذكية
تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 07 فبراير/شباط 2018; 08:19 (GMT +0400).
1:34
هذه مركبة "وايمو"، سيارة ذاتية القيادة لشركة تمتلكها "ألفابيت"
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- "وايمو" و"أوبر" تشهدان منافسة عالية في تقنية القيادة الذاتية، واليوم تتواجه الشركتان لاعتلاء المركز الأول.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.