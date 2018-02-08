هل يصبح تاكسي المستقبل طائرة بدون طيار؟

هل يصبح تاكسي المستقبل طائرة بدون طيار؟

تكنولوجيا
آخر تحديث الخميس, 08 فبراير/شباط 2018; 11:33 (GMT +0400).
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1:51

نشرت شركة صينية مقطع فيديو يظهر طائرة بدون طيار يمكنها نقل أشخاص جواً ويمكن التحكم بها عن بعد.

نشرت شركة صينية مقطع فيديو يظهر طائرة بدون طيار يمكنها نقل أشخاص جواً ويمكن التحكم بها عن بعد.

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