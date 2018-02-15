دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات، محمد عبدالله القرقاوي، يتحدث مع CNN خلال القمة العالمية للحكومات عن الذكاء الاصطناعي ورغبة دولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة هذا المجال.
القرقاوي: فقدنا 500 عام والذكاء الاصطناعي هو المستقبل
القرقاوي: الذكاء الاصطناعي هو المستقبل
تكنولوجيا
آخر تحديث الخميس, 15 فبراير/شباط 2018; 02:15 (GMT +0400).
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وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات، محمد عبدالله القرقاوي، يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والحاجة للتغير السريع.
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