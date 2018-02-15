القرقاوي: فقدنا 500 عام والذكاء الاصطناعي هو المستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات، محمد عبدالله القرقاوي، يتحدث مع CNN خلال القمة العالمية للحكومات عن الذكاء الاصطناعي ورغبة دولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة هذا المجال.