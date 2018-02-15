القرقاوي: فقدنا 500 عام والذكاء الاصطناعي هو المستقبل

القرقاوي: الذكاء الاصطناعي هو المستقبل

تكنولوجيا
آخر تحديث الخميس, 15 فبراير/شباط 2018; 02:15 (GMT +0400).
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3:45

وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات، محمد عبدالله القرقاوي، يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والحاجة للتغير السريع.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات، محمد عبدالله القرقاوي، يتحدث مع CNN خلال القمة العالمية للحكومات عن الذكاء الاصطناعي ورغبة دولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة هذا المجال.

دبيالإمارات العربية المتحدةذكاء اصطناعيأسواق الشرق الأوسط