شاهد.. هل سنرى "أليكسا" عربية قريباً؟

شاهد.. هل سنرى "أليكسا" عربية قريباً؟

تكنولوجيا
بلسيت ابراهيم، دبي، الإمارات العربية المتحدة
عبد الرحمن بلحيك، دبي، الإمارات العربية المتحدة
آخر تحديث يوم الاثنين, 19 فبراير/شباط 2018; 06:08 (GMT +0400).
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1:20

هناك الكثير من المساعدين الرقميين، لكن كيف يمكن تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي باللغة العربية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا يزال أمام البرمجيات الصوتية الكثير لتقدمه للغة العربية، فتخيل التحدث إلى "أليكسا" باللغة العربية لتجيبك بلغة واضحة ومفهومة، لكن ما الذي يجب علينا فعله لنشهد هذا السيناريو بمنطقتنا؟

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