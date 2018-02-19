دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا يزال أمام البرمجيات الصوتية الكثير لتقدمه للغة العربية، فتخيل التحدث إلى "أليكسا" باللغة العربية لتجيبك بلغة واضحة ومفهومة، لكن ما الذي يجب علينا فعله لنشهد هذا السيناريو بمنطقتنا؟
شاهد.. هل سنرى "أليكسا" عربية قريباً؟
شاهد.. هل سنرى "أليكسا" عربية قريباً؟
تكنولوجيا
بلسيت ابراهيم، دبي، الإمارات العربية المتحدة
عبد الرحمن بلحيك، دبي، الإمارات العربية المتحدة
آخر تحديث يوم الاثنين, 19 فبراير/شباط 2018; 06:08 (GMT +0400).
1:20
هناك الكثير من المساعدين الرقميين، لكن كيف يمكن تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي باللغة العربية؟
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.