شاهد.. هل سنرى "أليكسا" عربية قريباً؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا يزال أمام البرمجيات الصوتية الكثير لتقدمه للغة العربية، فتخيل التحدث إلى "أليكسا" باللغة العربية لتجيبك بلغة واضحة ومفهومة، لكن ما الذي يجب علينا فعله لنشهد هذا السيناريو بمنطقتنا؟